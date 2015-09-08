Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда - МИД

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Исторический момент. По поручению президента я сегодня вручаю заявление о признании юрисдикции МУС", - написал он.

1/2 Исторический момент. По поручению Президента я в @IntlCrimCourt сегодня вручаю заявление о признании юрисдикции МУС. pic.twitter.com/w8cqEL4WXR — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 Сентябрь 2015

2/2 Украина признает юрисдикцию в отношении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ pic.twitter.com/KeBRXR0dln — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 Сентябрь 2015

По его словам, отныне преступления против майдановцев, преступления агрессора и поддерживаемых им террористов не останутся безнаказанными.

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Кроме того, Климкин сообщил, что МУС отмечает активное содействие украинской власти в расследовании преступлений на Майдане.