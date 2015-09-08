Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда - МИД

17:53, 08 сентября 2015
Общество
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Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Исторический момент. По поручению президента я сегодня вручаю заявление о признании юрисдикции МУС", - написал он.

По его словам, отныне преступления против майдановцев, преступления агрессора и поддерживаемых им террористов не останутся безнаказанными.

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Кроме того, Климкин сообщил, что МУС отмечает активное содействие украинской власти в расследовании преступлений на Майдане.

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