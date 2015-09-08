В России вступил в силу приговор в отношении учителя школы за стихи в поддержку Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, учитель признан виновным в совершении действий, направленных на возбуждение «ненависти либо вражды по признакам национальности, языка и происхождения, совершенных публично».

Утверждается, что в начале 2014 года у Бывшева вследствие его «личного неприязненного отношения к русским возник умысел на совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по отношению к русским со стороны украинской национальности». 1 марта 2014 года он на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил стихотворение собственного сочинения под названием «Украинским патриотам».

Осенью 2014 г. Кромским районным судом и судебной коллегией по гражданским делам Орловского областного суда текст стихотворения Бывшева «Украинским патриотам» был признан экстремистским.

При этом отмечается, что в ходе судебного разбирательства Бывшев виновным себя не признал. Он считает данное уголовное дело «заказным» и «политическим». Однако в суде были полностью опровергнуты доводы подсудимого о «заказном и политическом» характере данного дела.

Как следует из материалов уголовного дела, поводом к его возбуждению послужило заявление гражданина.

«Поведение Бывшева обсуждалось на школьном педсовете, учитель был отстранен от занимаемой должности. Выяснилось, что во время уроков весной 2014 года Бывшев негативно высказывался в адрес президента России Владимира Путина относительно событий в Крыму, а также унизительно высказывался по отношению к русским, противопоставляя им украинцев на примере своей матери. Во время уроков учитель Бывшев принижал русскую нацию», - говорится в сообщении.

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13 июля 2015 г. Кромской районный суд признал Бывшева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, языка и происхождения, совершенные публично) и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также было назначено дополнительное наказание с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на два года.

«Апелляционная инстанция Орловского областного суда 26 августа 2015 г. оставила без изменения приговор районного суда», - говорится в сообщении.