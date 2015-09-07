Крымские оккупанты решили провести фестиваль памяти Кадырова

В оккупированном Россией Крыму с 10 по 12 сентября пройдет межрегиональный радиофестиваль «Голос Кавказа».

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу российских оккупантов Крыма, мероприятие посвящено памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Кадырова.

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«Мероприятие, направленное на повышение авторитета радио как источника достоверной и оперативной информации, стимулирование творческого потенциала работников отрасли, а также развитие сферы радиовещания в целом, пройдет в Симферополе, в Государственном музыкальном театре», – говорится в сообщении.

По мнению самопровозглашенного «председателя» оккупированного Крыма Сергея Аксенова, успехи Чечни «неразрывно связаны» с деятельностью главы республики Рамзана Кадырова, сына первого президента Чечни.

Напомним, Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Украина и страны Запада считают полуостров оккупированной территорией.