В Украину пришло похолодание с дождями: температура в Киеве достигнет +18
10:00, 07 сентября 2015Общество
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Неделя в Украине начнется с похолодания и дождей.
REUTERS
В понедельник, 7 сентября, на востоке Украины, а также местами в центре страны ожидаются дожди с грозами, сообщает Укргидрометеоцентр.
Температура днем установится на уровне от +15 до +28.
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В восточном регионе ожидается температура +23...28, в западном - от +15...21, в центральном +20...25, в южном +23...27, в северном +18...20.
В Киеве сегодня будет солнечно, но прохладно: столбики термометров достигнут отметки +18.
Как ранее сообщал УНИАН, накануне в Украине объявили штормовое предупреждение.
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