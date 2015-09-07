В Украину пришло похолодание с дождями: температура в Киеве достигнет +18

В понедельник, 7 сентября, на востоке Украины, а также местами в центре страны ожидаются дожди с грозами, сообщает Укргидрометеоцентр.

Температура днем установится на уровне от +15 до +28.

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В восточном регионе ожидается температура +23...28, в западном - от +15...21, в центральном +20...25, в южном +23...27, в северном +18...20.

В Киеве сегодня будет солнечно, но прохладно: столбики термометров достигнут отметки +18.

Как ранее сообщал УНИАН, накануне в Украине объявили штормовое предупреждение.