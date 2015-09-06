В "ОУН" требуют освобождения бойцов, подозреваемых в причастности к столкновениям под ВР (видео)
"ОУНовцы" будут требовать освобождения своих собратьев, подозреваемых в причастности к столкновениям под Радой 31 августа, устраивая акции протеста.
Об этом заявил командир батальона «ОУН» Николай Коханивский, передает "Громадське".
«Если сейчас будут апелляции в суды, если не будут отпускать наших собратьев, мы все приедем в Киев. Соответственно, будем устраивать акции протеста, пока не отпустят наших собратьев. У нас нет выбора, когда есть уже угроза жизни наших собратьев. В частности, как случилось с Богданом Тыцким, с Бойко Вячеславом. Мы не будем этого терпеть", – отметил он.
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При этом командир "ОУН" подчеркнул, что его заявление не касается боевых подразделений, которые сейчас находятся на фронте.
Кроме того, Коханивский заявил, что батальон готовится, "чтобы все были в боевой готовности и были готовы к провокациям, потому что уже реально есть угроза жизни задержанных".
По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.