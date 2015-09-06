В "ОУН" требуют освобождения бойцов, подозреваемых в причастности к столкновениям под ВР (видео)

Об этом заявил командир батальона «ОУН» Николай Коханивский, передает "Громадське".

«Если сейчас будут апелляции в суды, если не будут отпускать наших собратьев, мы все приедем в Киев. Соответственно, будем устраивать акции протеста, пока не отпустят наших собратьев. У нас нет выбора, когда есть уже угроза жизни наших собратьев. В частности, как случилось с Богданом Тыцким, с Бойко Вячеславом. Мы не будем этого терпеть", – отметил он.

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При этом командир "ОУН" подчеркнул, что его заявление не касается боевых подразделений, которые сейчас находятся на фронте.

Кроме того, Коханивский заявил, что батальон готовится, "чтобы все были в боевой готовности и были готовы к провокациям, потому что уже реально есть угроза жизни задержанных".

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии . Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.