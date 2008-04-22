Глава УГКЦ призывает политиков не раздражать народ перед Пасхой

Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир ГУЗАР в канун святейших дней года просит представителей власти не раздражать свой народ.

Об этом говорится в обращении председателя УГКЦ ко всем людям доброй воли и носителям государственной власти Украины, текст которого передан УНИАН департаментом информации Церкви.

"Именно на недели, которые предшествовали этому величественному торжеству – распятию и воскресению Христа, пришлись дни невероятной суматохи в нашей жизни, когда различные политические силы, которым народ делегировал право вести страну к лучшему будущему, начали такие противостояния, что их фатальные последствия невозможно даже предвидеть. А все это каждый делает якобы во имя общего добра. Нужно ли опять распинать Украину, чтобы ее спасать?”, - отмечается в обращении главы УГКЦ.

В этом контексте Л.ГУЗАР обращается к политикам со словами: "Достойные носители власти, не раздражайте свой народ!” А верующих он призывает не "потеряться в гуще той всей беды, которая нас окружает, чтобы не впасть в неверие".