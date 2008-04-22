Всех, кто сдавал тест не в своем населенном пункте, развезли по домам

Все участники тестирования по украинскому языку и литературе, которые сдавали его не в своем населенном пункте, благополучно доставлены домой.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре независимого оценивания со ссылкой на начальника отдела внешних связей Украинского центра оценивания качества образования Валентину ТКАЧЕНКО.

"По состоянию на 19 часом мы имеем отчеты из всех регионов Украины о том, что автобусы с участниками тестирования без происшествий вернулись в свои населенные пункты. К счастью, все живы и здоровы", - сказала В.ТКАЧЕНКО.

"Мы можем считать первый день тестирования полностью успешным", - добавила она.

Для доставки в пункты тестирования учеников, которые живут в других населенных пунктах, было задействовано 5 тыс. 734 транспортных средства. За их привлечение отвечали местные управления образования.

По оперативным данным, обнародованным на пресс-конференции заместителем министра образования и науки Павлом ПОЛЯНСКИМ, на тестирование по украинскому языку и литературе явилось около 90% от 512 тысяч зарегистрированных участников.