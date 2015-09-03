В Украину приходит осень: синоптики прогнозируют похолодание и дожди уже в конце этой недели

На выходных в Киев придут дожди, а с понедельника - похолодание.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает корреспондент УНИАН.

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“Сегодня небольшие кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в западных и местами в северных областях. На остальной территории без осадков. Температура воздуха сохранится достаточно высокой - 30 и выше градусов, на Западе будет несколько прохладнее - 21-26. На остальной территории - 30-37.

4-5 сентября на юге и востоке сохранится жара, ночью будет 16-21, днем - 31-36. На остальной территории погода начнет меняться: на западе и севере пройдут грозовые дожди, местами сильные, температура воздуха упадет ночью до 10-15, днем - до 19-24 градуса. В центральных и северных областях дожди будут лишь кратковременные и местами. Температура ночью 12-17, днем - 23-28, - сказал Прокопенко.

Также он добавил, что на Киевщине дожди ожидаются с вечера 4 сентября и ночью 5.

«6 сентября в западных и северных областях и большинстве центральных, а 7 уже на юге и востоке мы ожидаем кратковременные грозовые дожди в связи с перемещением атмосферного фронта с северо-запада на юго-восток. Температура воздуха начнет постепенно снижаться. 7 сентября ожидается 20-26 градусов уже на юго-востоке страны», - добавил заместитель начальника Гидрометцентра.

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Также он сообщил, что уровень грунтовых вод, который существенно упал этим летом, восстановится лишь весной после осенних и зимних осадков.

А председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин добавил, что снижение грунтовых вод этим летом, и как следствие торфяные пожары, - это признак не только Украины, но и соседней Польши и европейских стран в целом.