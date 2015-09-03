Порошенко назвал стратегическое направление развития украинского войска
Украина будет наращивать количество военнослужащих, которые будут служить по контракту.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время обсуждения Военной Доктрины на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.
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"Мы, безусловно, будем увеличивать контрактную составляющую и соответствующие поручения мной уже даны и руководству Министерства обороны, и руководству Генерального штаба. Думаю, что это стратегическое направление формирования украинского войска", - отметил президент.
По его словам, в первую очередь речь идет о подразделениях, которые будут нести службу в зонах повышенного риска, недалеко от границы и потребуют специальных технических знаний, дорогостоящей подготовки.
В то же время Порошенко отметил, что "в любом случае призыв будет сохранен". По его убеждению, это является необходимым, ввиду сохранения угрозы со стороны России.
"Военная угроза с Востока - это зримая перспектива, к сожалению, на десятки лет. Каждое новое поколение должно иметь армейский опыт. Получить его можно только пройдя суровую военную школу", - сказал Порошенко.
"Чтобы было, если бы мы в прошлом году не имели сотни тысяч украинских ребят, которые имели военный опыт? Как бы мы тогда встречали агрессора?", - также добавил он.
Вместе с тем глава государства отметил, что "ни одна из современных армий мира во время реальной войны не комплектовалась контрактниками на 100%".
Президент выразил убеждение, что к 2020 году украинская армия должна достичь стандартов НАТО.