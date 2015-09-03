Порошенко назвал стратегическое направление развития украинского войска

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время обсуждения Военной Доктрины на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Мы, безусловно, будем увеличивать контрактную составляющую и соответствующие поручения мной уже даны и руководству Министерства обороны, и руководству Генерального штаба. Думаю, что это стратегическое направление формирования украинского войска", - отметил президент.

По его словам, в первую очередь речь идет о подразделениях, которые будут нести службу в зонах повышенного риска, недалеко от границы и потребуют специальных технических знаний, дорогостоящей подготовки.

В то же время Порошенко отметил, что "в любом случае призыв будет сохранен". По его убеждению, это является необходимым, ввиду сохранения угрозы со стороны России.

"Военная угроза с Востока - это зримая перспектива, к сожалению, на десятки лет. Каждое новое поколение должно иметь армейский опыт. Получить его можно только пройдя суровую военную школу", - сказал Порошенко.

"Чтобы было, если бы мы в прошлом году не имели сотни тысяч украинских ребят, которые имели военный опыт? Как бы мы тогда встречали агрессора?", - также добавил он.

Вместе с тем глава государства отметил, что "ни одна из современных армий мира во время реальной войны не комплектовалась контрактниками на 100%".

Президент выразил убеждение, что к 2020 году украинская армия должна достичь стандартов НАТО.