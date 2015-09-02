СНБО расширил санкции против России за поддержку терроризма

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Кабмина и Службы безопасности Украины и решил расширить перечень юридических и физических лиц Российской Федерации и других стран, в отношении которых применяются санкции".

В частности, отмечается, что "эти лица осуществляют террористическую деятельность, участвуют в финансировании терроризма или иной поддержке этой преступной деятельности, а также в нарушение норм международного права поддерживают аннексию Российской Федерацией части территории Украины".

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"Это решение обусловлено необходимостью эффективного реагирования на продолжающуюся вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, содействие и финансирование им террористической деятельности, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории Украины, многочисленным человеческим жертвам, вызвало реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности и суверенитета Украины", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем сказано, что Кабинету министров Украины совместно со Службой безопасности Украины, Национальным банком Украины и Генеральной прокуратурой Украины предложено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности применения санкций.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабинет министров одобрил новый пакет дополнительных санкций против Российской Федерации и направил их на рассмотрение СНБО.