Проект по модернизации фрегата "Гетман Сагайдачный" могут разработать еще в этом году

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил безотлагательно разработать проект по модернизации флагмана украинского флота фрегата "Гетман Сагайдачный".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в ходе заседания правительства.

"Последнее поручение. Степан Тимофеевич (министр обороны Степан Полторак - УНИАН), вчера после нашего с вами посещения "Гетмана Сагайдачного". В 2018 году должна быть проведена полная реконструкция. Я думаю, что вам надо пригласить специалистов, "Укроборонпром", непосредственно командира "Сагайдачного", тех людей, которые разбираются в модернизации. Задача - безотлагательно разработать проект модернизации "Гетмана Сагайдачного", - сказал он.

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По словам Яценюка, в этом году должен быть подготовлен проект и в следующем году в государственном оборонном заказе должны быть предусмотрены средства на модернизацию.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Яценюк и Полторак в Одессе присутствовали на церемонии открытия международных учений «Си Бриз-2015». Глава правительства и министр обороны осмотрели украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» и эсминец ВМС США «Дональд Кук».

Справка УНИАН. Флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» назван в честь гетмана Петра Кононовича Конашевича-Сагайдачного. Закладывался 1990 году как сторожевой корабль. Введен в эксплуатацию в 1993 году.