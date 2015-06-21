На фрегате "Гетман Сагайдачный" проведут эксперимент - Бирюков

Флагман ВМС "Гетман Сагайдачный" попал в список экспериментальных частей по реформированию системы питания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"...на корабле сейчас адский ад, практически ничего не работает. Летят компрессоры холодильников, выгорели тены плит. Штатный опреснитель воды не работал вообще никогда, он поломался еще в начале 90-х и рядом с ним поставили маленький американский опреснитель, который спасает корабль", - отметил Бирюков.

По его словам, еду для всего экипажа корабля сейчас пытаются готовить на останках кухонного оборудования.

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"Министерство обороны Украины закупает за бюджетные деньги полный комплекс технологического оборудования для флагмана ВМС Украины, а также для других двух частей, попавших в список эксперимента. Эксперимент стартует с 1 августа", - добавил он.

Бирюков отмечает, что для эксперимента, в котором возьмут участие три воинские части, необходимо 7 миллионов гривень.