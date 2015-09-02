Министр экономики Абромавичус приобрел на Крещатике элитную недвижимость за бесценок - СМИ

Об этом пишет издание Гарна хата.

"Абромавичус приобрел в 2011 году 81 кв.м. коммерческой недвижимости в жилом комплексе элит-класса "Капитолий" на Крещатике, 27-б. Эта недвижимость внесена в декларацию чиновника в разделе "другое недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, вызывает вопрос цена сделки: согласно данным официального реестра, Абромавичус за 81,4 кв.м. заплатил 331 108 грн, что соответствует цене 4067 грн за квадратный метр.

"В интернете пока нет объявлений по продаже коммерческой недвижимости в ЖК "Капитолий", однако самая низкая цена на квартиры составляет от 5 тыс. долларов США за квадратный метр", - отмечают в издании.

По данным издания, ранее "более дешевым" официальным приобретением недвижимости отметился сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр.