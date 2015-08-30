В Житомире 2 октября начнется набор в новую патрульную полицию - Аваков

В Житомире 2 октября начнется прием заявлений от кандидатов в новую патрульно-полицейскую службу УМВД Украины в Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его информации, в Житомире набор в новую патрульную полицию начнется 2 октября этого года.

"Житомир - старт конкурсного отбора (в новую патрульно-полицейскую службу - УНИАН) - 2 октября", - написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон "О Национальной полиции". Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ. Сейчас все сотрудники милиции выведены за штат, и желающие продолжить службу в новой структуре должны пройти отбор на общих основаниях, который на первом этапе предусматривает сдачу тестов (60 вопросов), оценку физподготовки и собеседование. Отобранные во второй этап пойдут на обучение. В новую ППС заявления принимаются от лиц в возрасте 18-35 лет. В другие службы, набор в которые будет осуществляться позже, возрастные ограничения не предусмотрены.

В Киеве, Львове и Одессе патрульные полицейские службы уже работают.