В Одессе задержали Путина - Аваков
01:27, 30 августа 2015Общество
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В Одессе за взятку задержан местный участковый по фамилии Путин.
Аваков уточнил, что это пока не тот Путин... Пока... / Фото: УНИАН
Об этом в своем Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Задержали Путина. В Одессе служба внутренней безопасности МВД задержала милиционера - мелкого взяточника с фамилией Путин", - сообщил он.
"Участкового. За взятку 1200 грн с киоска шаурмы", - уточнил глава МВД.
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"Эх, знаю, как у Вас сладко екнуло сердце при первых словах этого поста. Но пока Путин не тот... Пока..." - добавил Аваков.
ЗАДЕРЖАЛИ ПУТИНА! В Одессе служба внутренней безопасности МВД задержала милиционера - мелкого взяточника с фамилией Пу...Posted by Арсен Аваков on 29 серпня 2015 р.
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