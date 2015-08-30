В Одессе задержали Путина - Аваков

Об этом в своем Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Задержали Путина. В Одессе служба внутренней безопасности МВД задержала милиционера - мелкого взяточника с фамилией Путин", - сообщил он.

"Участкового. За взятку 1200 грн с киоска шаурмы", - уточнил глава МВД.

Читайте такжеАваков анонсировал набор в новое подразделение сил спецназа

"Эх, знаю, как у Вас сладко екнуло сердце при первых словах этого поста. Но пока Путин не тот... Пока..." - добавил Аваков.