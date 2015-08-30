В Одессе задержали Путина - Аваков

01:27, 30 августа 2015
Общество
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В Одессе за взятку задержан местный участковый по фамилии Путин.

Фото: УНИАН

Об этом в своем Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Задержали Путина. В Одессе служба внутренней безопасности МВД задержала милиционера - мелкого взяточника с фамилией Путин", - сообщил он.

"Участкового. За взятку 1200 грн с киоска шаурмы", - уточнил глава МВД.

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"Эх, знаю, как у Вас сладко екнуло сердце при первых словах этого поста. Но пока Путин не тот... Пока..." - добавил Аваков.

ЗАДЕРЖАЛИ ПУТИНА! В Одессе служба внутренней безопасности МВД задержала милиционера - мелкого взяточника с фамилией Пу...

Posted by Арсен Аваков on 29 серпня 2015 р.

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