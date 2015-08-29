Россия заявила об освобождении украинца из плена в Афганистане
16:24, 29 августа 2015Общество
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В Афганистане в результате специальной операции был освобожден из плена гражданин Украины Дмитрий Белый.
МИД РФ сообщил об освобождении украинца / mskbest.ru
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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«В результате активных усилий российских ведомств в тесном сотрудничестве с афганской стороной в Афганистане освобожден гражданин Украины Дмитрий Константинович Белый, находившийся длительное время в плену у незаконных вооруженных формирований, - говорится в сообщении. - Российская сторона готова в любое удобное время передать Д.К.Белого официальным представителям МИД Украины в Афганистане».
При этом в сообщении не указывается место пребывания украинского гражданина и обстоятельства его освобождения.
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