Россия заявила об освобождении украинца из плена в Афганистане

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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«В результате активных усилий российских ведомств в тесном сотрудничестве с афганской стороной в Афганистане освобожден гражданин Украины Дмитрий Константинович Белый, находившийся длительное время в плену у незаконных вооруженных формирований, - говорится в сообщении. - Российская сторона готова в любое удобное время передать Д.К.Белого официальным представителям МИД Украины в Афганистане».

При этом в сообщении не указывается место пребывания украинского гражданина и обстоятельства его освобождения.