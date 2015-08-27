Из плена боевиков освобождены 12 украинских военных.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

«Друзья, хорошая новость – сегодня из плена освобождены 12 наших парней!» - заявил глава государства.

Также Порошенко отметил, что «уже скоро их семьи смогут обнять Героев».

ПП: Друзі, гарна новина – сьогодні з полону звільнено 12 наших хлопців! Вже скоро їхні родини зможуть обійняти Героїв. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2015

В свою очередь, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила, что среди освобожденных украинцев есть те, кто находился в плену боевиков в течение года и принимал участие в боях под Иловайском.

«Один из освобожденных изъявил желание остаться с семьей, которая проживает в Горловке. 11 уже через несколько минут будут на подконтрольной Украине территории. Многомесячные сложные переговоры, последний этап которых продолжался вчера в Минске и в Донецкой области, завершились успешной операцией. Нам было непросто в Минске. Но нашим коллегам - волонтерам, привлеченным к освобождению, - гораздо горячее, потому что вчера они попали под обстрел», - сообщила Геращенко.

Геращенко поблагодарила все задействованные стороны с украинской стороны, которые принимали участие в освобождении пленных.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 августа из плена были освобождены 2869 украинских заложников. Пропавшими без вести в зоне проведения АТО на востоке Украины считаются 846 человек.