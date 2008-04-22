Евросоюз запретил химическому концерну продавать генно-модифицированную картошку

00:22, 22 апреля 2008
Общество
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ГМП уже стали "частью современного мира"?

Немецкий химический концерн BASF оказывает давление на Евросоюз, требуя разрешения выпустить на рынок генетически модифицированный картофель, сообщает AFP. BASF написал открытое письмо в органы исполнительной власти ЕС после того как встреча между представителями концерна и комиссаром ЕС по вопросам охраны окружающей среды Ставросом Димасом окончилась неудачей.

BASF пытается добиться патента на свой генетически модифицированный картофель с 2006 года. По утверждениям представителей концерна, их картофель абсолютно безопасен и отличается от обычного только размером. Кроме того, в генетически модифицированном картофеле, созданном концерном BASF, увеличено содержание амилопектина - одной из составных частей крахмала, которая используется в текстильной промышленности, производстве бетона и бумаги. Остатки, полученные после переработки картофеля, могут использоваться в качестве добавок к кормам животных.

Однако представители экологических организаций и организаций, защищающих права потребителей, считают, что обществу не нужен генетически модифицированный картофель, а в промышленности существуют другие способы получения крахмала. По их мнению, BASF просто пытается заработать и окупить затраты на разработку генетически модифицированного картофеля.

Экологи указывают на риск перекрестного опыления между картофелем, предназначенным для промышленности, и картофелем, который будет употребляться в пищу. "Промышленный" картофель устойчив к воздействию антибиотиков, а после перекрестного опыления такая "способность" может появиться и у картофеля, который предназначен для употребления в пищу. Экологи подчеркивают, что употребления такого картофеля может снизить эффективность от лечения антибиотиками.

Тем не менее, представители различных биотехнологических и химических компаний утверждают, что генетически модифицированные продукты уже стали частью современного мира. Год назад немецкий BASF начал сотрудничество с американской сельскохозяйственной компанией Monsanto. Обе компании активно участвуют в дебатах по поводу разработки генетически модифицированных сои, хлопка, рапса и кукурузы. В том случае, если им удастся убедить чиновников из Евросоюза, к 2012 они надеются году выпустить на рынок линию кукурузы, устойчивой к засухе.

Лента.ру

 

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