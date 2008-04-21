Указ Ющенко обеспечит бесконфликтное развитие всех языков в Украине

Правительственный комитет по гуманитарным вопросам под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА одобрил проект Указа Президента Украины "О Концепции реализации государственной языковой политики". Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

По информации пресс-службы, реализация Концепции будет способствовать созданию оптимального языкового пространства в государстве, создаст необходимые условия для утверждения государственности украинского языка, а также обеспечит свободное и бесконфликтное развитие всех имеющихся в Украине языков национальных меньшинств и их возрождения.

Главными задачами в документе определены: защита языково-культурного и языково-информационного пространства Украины, развитие украинского сегмента Интернета и украиноязычного программного обеспечения, создание условий для изучения гражданами Украины языков международного общения по принципу “государственный язык плюс, по меньшей мере, два иностранных языка” и др.

Таким образом, приоритетами реализации языковой политики в Украине станут: создание независимой законодательной базы для государственной поддержки книгоиздания на украинском языке, украиноязычных СМИ, песенной продукции и тому подобное, улучшение качества украинского вещания на отечественных теле- и радиоканалах, обеспечение права граждан на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные масс-медиа, а также на просмотр фильмов, дублируемых, озвученных или субтитрованых на украинском языке, повышение престижа украинского языка, воспитание украинского языкового сознания и национального достоинства.