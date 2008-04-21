Семенюк-Самсоненко предложила инвесторами ОПЗ купить что-нибудь ”по мелочи”

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО во время сегодняшней встречи с представителями компаний – потенциальных инвесторов Одесского припортового завода извинилась перед ними за отмену приватизационного конкурса по продаже контрольного пакета этого предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, она также призвала инвесторов обратить свое внимание на другие объекты, которые сегодня выставляются на продажу Фондом госимущества.

«У нас есть небольшие объекты, которые могут быть для вас также инвестиционно привлекательными», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее словам, на сегодня заявки на ознакомление с конкурсной документацией и предприятием подали 20 интересантов, 8 из них уже обратились в Антимонопольный комитет за разрешением на приобретение ОПЗ, а одна компания – «Азотсервис» (Россия) – дала залог для участия в конкурсе.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, эти средства будут возвращены компании "Азотсервис".

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

11 февраля 2008 г. Кабинет Министров утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОПЗ.

Фонд госимущества 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться спустя 75 дней после публикации объявления.

15 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом №359/2008 остановил распоряжение Кабинета Министров от 11 февраля об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОПЗ.

Президент также обратился в Конституционный Суд с представлением о конституционности соответствующего распоряжения Кабмина.