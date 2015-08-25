Порошенко уверен, что новая одесская полиция повторит успех киевской

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после церемонии принесения присяги новыми полицейскими Одессы.

Президент подчеркнул, что ключевой задачей полицейских является доверие людей.

«Я уверен, что одесская полиция повторит успех киевских побратимов. Уже сегодня 80% киевлян твердо доверяют полицейскому в новой форме. Они знают, что у полицейского они найдут защиту, помощь, поддержку, закон и Конституцию. Уверен, что такая судьба ждет и одесскую полицию... Мне приятно, что в Киеве десятки людей выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с полицейским, что является еще одним большим доказательством авторитета и поддержки», - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что в Одессе на одно место полицейского претендовали 12 человек.

Читайте такжеС сегодняшнего дня в Одессе фактически ликвидировали ГАИ - Шкиряк

Порошенко подчеркнул, что киевская полиция зарекомендовала себя своей неподкупностью и принципиальностью. «Уверен, что сегодня эта участь ожидает и Одессу... Вас будут искушать, давать больше, чем вы сможете заработать за месяц, но, если возьмете один раз, потеряете самоуважение и уважение к вам навсегда. Дорогие друзья, желаю вам успехов в нелегкой службе по защите жизни, здоровья и законных интересов одесситов. Верю, что вы не опозорите высокое звание украинского полицейского. Ведь доверие, которое получили ваши коллеги в Киеве – самое большое сокровище, который трудно собрать и легко потерять», - сказал глава государства.

Читайте такжеПорошенко: Украина готова защищаться не только на суше, но и на морских рубежах

Как ранее сообщили УНИАН в главном управлении МВД в Одесской области, около 100 сотрудников новой патрульной службы 25 августа начинают патрулировать улицы.

Сегодня в Одессе президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков приняли присягу около 400 патрульных полицейских.