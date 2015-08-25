В Киеве обстреляли автомобиль заместителя министра образования. Подозреваемого задержали

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр образования и науки Сергей Квит. "Никто не пострадал. Сообщаю только этот факт, который мне известен. Никакой другой информации пока нет", - отметил он.

Читайте такжеКабмин отстранил голову УЦОКО Ликарчука на время расследования - Квит

Сама же Инна Совсун на своей странице в соцсети сообщила: "Минут 10 назад неизвестные расстреляли с дороги мою служебную машину, которая стояла у министерства. Я в это время была у себя в кабинете, в машине был водитель. Одна из пуль пролетела прямо у него над головой. Другие застряли в задних дверях".

По словам Инны Совсун, на место прибыла полиция, которая изучает ситуацию. Заместитель министра также отметила, что никаких угроз до этого не получала.

О задержании подозреваемого сообщается на сайте Главного управления МВД в Киеве. "Мужчина, устроивший стрельбу, задержан. Сейчас устанавливаем его личность. Выясняем все обстоятельства произошедшего", - сообщил начальник Главного управления МВД Киеве Александр Терещук.