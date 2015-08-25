Суд продлил содержание под стражей бывшего мэра Славянска Штепы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял ввиду того, что действие предыдущей меры заканчивается 2 сентября.

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Кроме того, суд отметил, что Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает альтернативных мер пресечения для лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, за которые судят Нелю Штепу.

Кроме того, суд отметил, что существует риск воздействия подсудимой на свидетелей и попытки скрыться от суда.

"Ходатайство прокуроров удовлетворить. Меру пресечения в виде содержания под стражей для Штепы Нели Игоревны продлить до 23 октября 2015 года включительно", - сказал судья.

Справка УНИАН. Бывшего мэра Славянска Донецкой области Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей"; "создание террористической группы или организации").