Климкин: борьба за Сенцова и Кольченко будет продолжаться

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в "Твиттере". Дипломат отметил, что потрясен приговором за преступления, которых Олег Сенцов и Александр Кольченко не совершали. "Мы не будем сдаваться в борьбе за них", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. Сегодня, 25 августа, суд в российском Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 лет заключения в колонии строгого режима.

В свою очередь мировые политики и посольства разных стран уже отреагировали на приговор российского суда. Так министерство иностранных дел Великобритании считает приговор Олегу Сенцову и Олексанру Кольченко политически мотивированным. Об этом заявил министр по делам Европы британского министерства Дэвид Лидингтон, сообщает ВВС Украина. Он, в частности, назвал решение российского суда "непропорциональным и политически мотивированным", добавив, что Лондон "глубоко обеспокоен" этим приговором.