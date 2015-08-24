В российском Ростове напали на организатора пикета ко Дню Независимости Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам участников акции, целью мероприятия было желание поздравить украинцев с 24-й годовщиной провозглашения Независимости, выразить поддержку народу Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности.

Ростовские активисты также стремились проинформировать ростовчан, что между Россией и Украиной с 1997 года действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, согласно которому стороны должны уважать территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.

Через несколько минут после начала публичной акции неизвестные попытались сорвать пикет. На организатора акции Эдуарда Николаева напали сзади, попытались повалить и вырвать плакат, который он держал в руках. Женщины, участницы пикета, начали громко кричать, и тем самым привлекли внимание полицейских, которые находились неподалеку.

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Одного из нападавших полицейские задержали и на служебном автомобиле отправили в отдел внутренних дел, а второго опросили как свидетеля происшествия.

По словам одной из участниц пикета Елены Белан, второй мужчина, который во время нападения был вместе с задержанным, угрожал ей похищением, мол, вот поедем на Донбасс, и там поговорим.

После окончания акции российские полицейские с целью предотвращения возможных провокаций провели участников пикета до остановки общественного транспорта. При этом они проверили их документы и переписали данные всех, кто фотографировал и сам пикет, и то, что происходило рядом с ним.

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Как сообщал УНИАН, в Москве празднуют День Независимости Украины. В частности, во время исполнения гимна Украины на территории украинского посольства торжественно поднят желто-голубой флаг.