Посол: Швеция будет поддерживать Украину в защите суверенитета

16:34, 24 августа 2015
Общество
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Швеция и в дальнейшем будет поддерживать Украину в защите государственного суверенитета.

швеция / Правда.if.ua

Об этом сообщил посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат в своем "Твиттере" по случаю Дня Независимости Украины.

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"Желаю всем украинцам счастливого Дня независимости! Швеция всегда будет защищать ваше суверенное и неоспоримое право выбирать собственное будущее", - отметил шведский посол.

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