Посол: Швеция будет поддерживать Украину в защите суверенитета
16:34, 24 августа 2015Общество
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Швеция и в дальнейшем будет поддерживать Украину в защите государственного суверенитета.
Швеция обещает и дальше поддерживать Украину / Правда.if.ua
Об этом сообщил посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат в своем "Твиттере" по случаю Дня Независимости Украины.
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"Желаю всем украинцам счастливого Дня независимости! Швеция всегда будет защищать ваше суверенное и неоспоримое право выбирать собственное будущее", - отметил шведский посол.
Бажаю всім українцям щасливого Дня незалежності! Швеція завжди захищатиме ваше суверенне та незаперечне право обирати власне майбутнє.
— A von Beckerath (@vBeckerath) August 24, 2015
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