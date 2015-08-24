Посол: Швеция будет поддерживать Украину в защите суверенитета

Об этом сообщил посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат в своем "Твиттере" по случаю Дня Независимости Украины.

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"Желаю всем украинцам счастливого Дня независимости! Швеция всегда будет защищать ваше суверенное и неоспоримое право выбирать собственное будущее", - отметил шведский посол.