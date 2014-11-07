Швеция выделила 1,1 млн евро для защиты детей на Донбассе

Швеция предоставила Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 1,1 миллиона евро для создания безопасной среды для детей и семей на востоке Украины.

Об этом в Twitter написал посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат.

"Швеция предоставила 1,1 миллиона евро ЮНИСЕФ в Украине для создания безопасной среды для детей и семей на востоке Украины", - сообщил дипломат.

Швеція надала 1.1 мільйон євро #UNICEFUkraine для створення безпечного середовища для дітей та сімей у Схід. Україні. — A von Beckerath (@vBeckerath) November 7, 2014

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Также он добавил, что этот взнос предназначен для более 7 тысяч детей, которые нуждаются в поддержке.