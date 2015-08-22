"Ад, которому мы способствовали своим молчанием": Российские режиссеры выступили в защиту Сенцова

Российские режиссеры Александр Сокуров, Владимир Котт, Владимир Мирзоев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко и Аскольд Куров выступили с обращениями в защиту своего коллеги Олега Сенцова, которого обвиняют в подготовке террористических актов в оккупированном Россией Крыму, пишет Новая газета.

«Разрушается жизнь, надежды, целый мир человека, - написал Алексей Герман-младший в обращении, опубликованном на сайте журнала «Сноб». - Мы привыкаем к жестокости, к крови, к состоянию внутренней войны. В нас заглушается гуманизм, который для многих был якорем».

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Владимир Котт в своем обращении задался вопросом, понимают ли прокуроры, участвующие в процессе, что все происходящее — «неподсудная политическая расправа». Автор утверждает, что если они это осознают, то основная часть ответственности лежит не на них лично (т.к. они просто исполнители), а на «тех, кто отдал приказ». Если же государственные обвинители не осознают политической подоплеки дела, то, пишет Котт, — они «перестали отличать реальность от фантазий Следственного комитета» и это «ад, который произошел на наших глазах, и которому мы способствовали своим молчанием».

Режиссер Аскольд Куров заявил, что уже больше года снимает фильм «Освободить Олега Сенцова».

Ранее письмо с просьбой освободить Олега Сенцова написали члены Европейской киноакадемии. Они напомнили, что ключевые свидетели обвинения по делу Сенцова — Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев — отказались от своих показаний, заявив, что они были даны под давлением.

19 августа российский государственный обвинитель попросил для Сенцова 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Режиссер Олег Сенцов был задержан в мае прошлого года. Его обвиняют в участии в поджоге здания «Русской общины Крыма» и местного отделения «Единой России», а также — в планировании серии терактов в Крыму.

Сенцов, не признающий аннексии Крыма, неоднократно называл процесс над собой политическим.