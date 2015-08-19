300 лет одиночества

Три столетия и отчаянные 24 «независимых» года борьбы за право называться украинским народом и государством Украина... Более трех сотен лет Российская империя в различных оскалах-личинах отказывает в этом праве моей стране и делает все возможное, чтобы установить свою волю и право на нашей земле.

И по привычке – воруют, воруют, воруют… Историю Киевской Руси с князем Володимиром Рюриковичем украли, казачество – украли, моего земляка Миколу Васильовича Гоголя – украли, наши борщ-вареники – украли, язык давили-давили и сумели-таки во многих регионах практически отнять. Из совсем недавнего – Крым, Донбасс, часть шельфа Черного моря…

Прикрытие простое: украинского народа не существует, Украина – искусственное образование, которое требует внешнего российского контроля. Для себя у них, понятное дело, другая версия – об империуме России и праве русских определять судьбы других народов, включая право называться таковыми. Причем сидит в них эта ничем не обоснованная претензия на превосходство «старшего брата» настолько глубоко, что ничем ее не поколебать. Хотя многие из нас, бывавшие в российских провинциях, считают, что эти претензии на глобальное превосходство ничем не подкреплены. Сидение на построенной украинскими руками газовой трубе – это не аргумент в споре о моральном и духовном превосходстве. Да и что это вообще за жизненная философия: мы – сильные, нам можно все, а участь этих «жалких людишек» – только подчинение?

Подозреваю, что россияне очень не захотят, чтобы к их стране какая-то более сильная держава использовала те же манипулятивные технологии, которые Кремль применил при захвате Крыма и разжигании войны на части Донбасса.

У меня, как и у многих из нас, было много родственников, знакомых и, как казалось, друзей в России. И представьте себе, ни один из них за эти полтора года безумия не позвонил и не попытался выяснить, что же на самом деле происходит в Украине! А ведь эта Украина так или иначе вошла в каждую российскую семью. Вооруженная аннексия Крыма, кровавая война на украинском Донбассе с тысячами жертв, девальвировавшийся рубль, падение доходов, западные санкции и сожженный пармезан…

Даже на нейтральном зарубежном пляже, когда, казалось, у всех есть масса свободного времени, русские туристы, услышав мою украинскую речь, старались пересесть на дальний лежак. Почему никого из них не интересует правда от первоисточника? Почему мы так одиноки в своей 300-летней попытке достучаться до сердец тех, кто сам себя нарек нашим «старшим братом»?

Потому что у русских своя «правда». Была, есть и будет. Отличная от правды остального мира. Но такая комфортная и удобная, которая оправдывает и будет оправдывать любую ложь. Любое преступление.

Фашизм в Украине, которого нет – миф и выдумка российских пропагандистов, необходимая для того, чтобы «скрепы» не разлетелись, когда русский солдат давит на курок, убивая очередного «укропа» или сбивая малайзийский Boeing.

Но Украина – слава Богу – не Россия! И никогда не будет.

И власть в Украине нужна не для того, чтобы на нее молиться, а, чтобы она служила избравшему ее народу. И президент Украины никогда не станет нашим Богом, потому что на любого диктатора будет собран свой Майдан. И будут выборы, традиционный демократический хаос и борьба мнений и различных политических сил. И в этом сила нашей страны, а не ее слабость. Но русским этого никогда не понять. Другие они.