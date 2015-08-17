В Сартане усилили патрулирование улиц, чтобы избежать паники и мародерства

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

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«Нельзя допустить, чтобы жители поселка Сартана сейчас остались один на один со своими проблемами, и недобросовестные граждане воспользовались ситуацией. Много разрушений домов, есть открытый доступ к имуществу пострадавших от артобстрела граждан, поэтому присутствие милиции на этом участке просто необходимо. Усиленные наряды уже несут охрану правопорядка в Сартане и будут находиться там до тех пор, пока этого будет требовать ситуация. Еще один немаловажный нюанс: на территории частных дворов могут находиться снаряды, которые не разорвались. Такие боеприпасы представляют потенциальную опасность для населения, нельзя допустить, чтобы сартанцы травмировались после артобстрелов», - цитирует отдел по связям с общественностью начальника Мариупольского ГУ Сергея Матвейчука.

По его словам, милиционеры совместно с представителем профильных служб обследуют территорию поселка и рекомендуют жителям самостоятельно не перемещать опасные предметы.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером боевики начали мощный обстрел из тяжелой артиллерии поселка Лебединский (быв. Новоазовский район) и поселка Сартана (Ильичевский район Мариуполя). В результате теракта два человека погибли, шестеро получили ранения. Двое в том числе ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Около 50 домов повреждены, два дома полностью разрушены.

Обстрел квалифицировали как теракт.

Распоряжением городского головы 17 августа в Мариуполе объявлен днем траура по погибшим в Сартане.