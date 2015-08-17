Обстрел боевиками пригородов Мариуполя квалифицировали как теракт

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По факту обстрела боевиками пригородов Мариуполя начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)», - говорится в сообщении.

Как подчеркивается, в ночь на 17 августа боевики террористической организации «ДНР» начали массированный обстрел из тяжелой артиллерии пригородов Мариуполя. Под обстрел боевиков попали поселки Сартана и Лебединское.

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В результате артиллерийского обстрела два человека – мужчина и молодая женщина погибли, получили ранения еще шесть мирных жителей, среди которых 10-летний ребенок.

Кроме того, в результате обстрелов, осуществленных террористами, разрушены более 50 жилых домов и хозяйственных построек, поврежден газопровод.

Сейчас данные относительно разрушений и пострадавших еще уточняются. Работают следственно-оперативные группы, добавили в прокуратуре.