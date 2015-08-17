Сегодня объявлен траур по погибшим в Сартане в результате обстрела боевиков

Об этом стало известно сегодня утром во время оперативного совещания по ликвидации последствий террористического акта в поселка Сартана Ильичевского района Мариуполя, передает местный сайт 0629.

Сообщается, что на место трагедии выехало все руководство города.

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Напомним, вчера вечером боевики начали мощный обстрел из тяжелой артиллерии поселка Лебединское (бывш. Новоазовский район) и поселка Сартана (Ильичевский район Мариуполя). В результате теракта двое человек погибли, шестеро получили ранения. Двое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Около 50 домов получили повреждения. Два здания полностью разрушены.