Сегодня объявлен траур по погибшим в Сартане в результате обстрела боевиков
Распоряжением городского головы 17 августа в Мариуполе объявлен днем траура по погибшим в Сартане.
Об этом стало известно сегодня утром во время оперативного совещания по ликвидации последствий террористического акта в поселка Сартана Ильичевского района Мариуполя, передает местный сайт 0629.
Сообщается, что на место трагедии выехало все руководство города.
Читайте такжеБоевики обстреливают Сартану и Лебединское под Мариуполем, есть пострадавшие
Напомним, вчера вечером боевики начали мощный обстрел из тяжелой артиллерии поселка Лебединское (бывш. Новоазовский район) и поселка Сартана (Ильичевский район Мариуполя). В результате теракта двое человек погибли, шестеро получили ранения. Двое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
Около 50 домов получили повреждения. Два здания полностью разрушены.