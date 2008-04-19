Литвин видит свое назначение в том, чтобы не было погромов
Политик разговаривал со Скопенко
Назначенный указом Президента Украины исполняющим обязанности ректора Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Владимир ЛИТВИН убежден, что ректора КНУ должен избирать коллектив университета.
Об этом он сказал в интервью еженедельнику “Зеркало недели”, № 15 (19 - 25 апреля 2008 г.).
«Ректора не должны назначать в Секретариате Президента или в Кабмине, его должен избрать коллектив, и действовать он должен в рамках существующей правовой базы», - сказал В.ЛИТВИН.
Он выразил убеждение, что “кандидатура «сверху» не пройдет», отметив: «Я хорошо знаю коллектив». Он рассказал, что пока не готов ответить на вопрос, собирается ли он принимать участие в выборах ректора.
«Я бы не хотел сегодня отвечать, поскольку это может спровоцировать разного рода настроения. Я свое назначение вижу в том, чтобы, во-первых, в коллективе не было погромов, чтобы он работал в правовом русле и не зависел от настроений тех или других институтов власти», - сказал В.ЛИТВИН.
Ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в университете, исполняющий обязанности ректора считает «вполне нормальной».
«У меня состоялся разговор с Виктором Васильевичем СКОПЕНКО. Я понимаю его эмоциональное состояние, ведь он долгое время проработал в университете. Но я также убежден: не нужно допускать нарушений в малом, тогда потом не придется сетовать на нарушения в другом», - сказал В.ЛИТВИН.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил 72-летнего Виктора СКОПЕНКО от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, назначив исполняющим обязанности ректора В.ЛИТВИНА.
В.СКОПЕНКО обжаловал в суде указ о своем освобождении от должности ректора Национального университета им. Тараса Шевченко, поскольку считает это решение главы государства неконституционным.