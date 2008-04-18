Участник покушения на мэра Одессы получил 9 ножевых ран от жены

В Калужской области России задержан Владимир НЕБУНУ, которого украинские власти объявили в 2004 году в межгосударственный розыск.

Он подозревается в организации покушения на мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА в 1998 году, соучастии в убийстве офицера Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, захвате заложников, вымогательстве и иных особо тяжких преступлениях, совершенных в составе банды в 1998-2001 годах на территории Украины и Молдовы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ, В.НЕБУНУ длительное время скрывался в Московской области, однако все-таки решил вернуться в Украину. По пути в Украину поссорился с женой, которая нанесла супругу 9 ножевых ран. Раны не представляли опасности для жизни, но автомобиль «Таврия», на котором ехали супруги, съехал в кювет. Увидевший это пенсионер, бывший сотрудник милиции, сообщил в местный райотдел. В итоге В.НЕБУНУ был госпитализирован, а его жена доставлена в милицию.

Супруги вызвали подозрение у сотрудников правоохранительных органов, в том числе необычностью маршрута: в Украину - через Тулу и Калугу. Когда специалисты проверили по базе данных отпечатки пальцев пострадавшего, была установлена личность разыскиваемого В.НЕБУНУ.

Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину. По сведениям МВД Украины, он носил кличку «Директор», в организованной преступной группировке отвечал за хранение оружия и взрывчатки, подготовку позиций для ведения огня, доставку оружия на огневые точки.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года вступил в силу приговор членам «банды Попеску», признанным виновными в вышеперечисленных и других преступлениях.