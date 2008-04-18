Буряк выгоняет шестерых глав областных налоговых (фамилии)

Руководство Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) намерено инициировать увольнение шести руководителей областных государственных налоговых администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель ГНАУ Сергей БУРЯК.

«Сегодня шести руководителям областных ГНА мы предложим искать другое место работы. А также 50 налоговикам районного уровня», - сказал С.БУРЯК.

По информации ГНАУ, в частности планируется увольнение руководителей ГНА во Львовской (председатель ГНА в Львовской обл. - Виталий ХИЛЮК), Ивано-Франковской (Михаил СМАЧИЛО), Сумской (Николай ИВАЩЕНКО), Черновицкой (Александр ФИЩУК), Запорожской (Иван КОВАЛЬЧУК) и Тернопольской (Николай ГРИНЮК) областях.