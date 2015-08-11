Спасатели призвали украинцев не выходить на солнце на этой неделе из-за сильной жары

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, по прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине сохранится сухая и жаркая погода. В частности, сегодня в Киевской области - 35-37°.

Служба спасения обращается к гражданам с просьбой не находиться на солнце, поскольку это может стать причиной теплового и солнечного удара.

Тепловой и солнечный удар возникают, когда человек длительное время находится в условиях сильной жары (тепловой удар) или под прямым солнцем (солнечный удар). Иногда люди подвергаются опасности, желая как можно сильнее загореть, и не учитывают, что организм не в силах приспособиться к таким изменениям температуры. Также тепловой удар легко получить при длительной физической работе в поле, в душных помещениях, во время туристических походов и физических тренировок. Также в группе риска люди, которые страдают сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, люди со светлой кожей, пожилые люди и дети. Кроме того, причиной нарушения теплорегуляции организма может стать плотная одежда, плохо пропускающая воздух, а также употребление алкогольных напитков.

Следует носить летом легкий головной убор светлого цвета, на пляже пользоваться зонтиком, употреблять больше воды и продукты, богатые углеводами и белками.

Во время отдыха на море следует избегать длительного пребывания на пляже, первые три дня лучше вообще находиться в тени, особенно в самые жаркие часы дня (с 10.00 до 14.00).

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При перегревании организм теряет много жидкости за счет потоотделения, увеличивается ее циркуляция в периферических тканях, из-за чего возникает недостаточность кровоснабжения головного мозга и сердца. Солнечный и тепловой удары имеют схожие проявления. Главными симптомами теплового и солнечного ударов являются головная боль, головокружение, сонливость, слабость, рвота, высокая температура - до 40 градусов, могут быть мышечные спазмы и боль, расстройство зрения, кровотечение из носа, галлюцинации, потеря сознания.

При тепловом и солнечном ударе необходимо перенести пострадавшего в прохладное затененное место и дать выпить много воды. Хорошо бы принять прохладный душ или ванну. Если такой возможности нет, следует раздеть пострадавшего до пояса, обернуть мокрой простыней или положить мокрые полотенца на голову, на область паховых складок, там, где проходят крупные сосуды. Чтобы происходило испарение влаги, следует создать движение воздуха при помощи вентилятора или обмахивания пострадавшего чем-то. Также эффективным при солнечном ударе является лук: необходимо натереть его соком ладони и ступни и дать пострадавшему понюхать нарезанный лук. Кроме того, можно поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом.

При солнечном ударе, помимо перегрева, могут быть ожоги кожи. Если кожа поражена сильно и на ней появились волдыри, следует прикрыть место ожога сухой стерильной повязкой и обратиться к врачу.

Если пострадавшему не становится лучше, он без сознания, у него нарушено дыхание или плохо прощупывается пульс, необходимо немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь.