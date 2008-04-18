У Фельдмана подсчитали убытки от пожара в ТЦ «Барабашово»

По предварительным данным, материальный ущерб от пожара в харьковском торговом центре «Барабашово» составляет около 45 млн. грн., из них свыше 25 млн. грн. - потери концерна “АВЕК” и около 20 млн. грн. - убытки предпринимателей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе концерна “АВЕК”, вследствие пожара огнем уничтожены 87 магазинов, из которых 78 не подлежат восстановлению. Общая площадь пожара составляла 2200 кв. метров.

Возгорание, которое началось 16 апреля в 15.45, удалось полностью ликвидировать только утром 17 апреля. При этом, как говорят очевидцы, очаги пламени появились сразу с трех сторон «Детского рынка», что и помешало службе безопасности своевременно локализовать пожар.

В пресс-службе отметили согласованную работу службы охраны торгового центра и пожарных команд, которые прибыли на место пожара немедленно. Только благодаря их усилиям и самоотверженной работе, удалось избежать человеческих жертв и распространения пламени на весь рынок.

На данный момент на месте пожара работает следственная комиссия Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая проверяет различные версии произошедшего. При этом одной из основных версий остается поджог. Об этом свидетельствуют различные факты, предшествующих возгоранию. Во-первых, то, что сам пожар, как отмечают свидетели, начался одновременно в трех точках «Детского рынка», а во-вторых - помещения, которые охватило пламя, были закрыты и не использовались в этот день.

Концерн “АВЕК” принял решение о закупке специального оборудования и двух новых пожарных машин, которые будут постоянно дежурить возле рынка. Рассматривается также вопрос о приобретении вертолета для харьковских пожарных.

Кроме того, лично по приказу народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА создана внутренняя комиссия концерна, которая должна оценить убытки предпринимателей. После завершения работы комиссии будут выделены средства на частичное возмещение финансовых потерь, связанных с пожаром – вследствие пожара без работы остались около 300 человек, и А.ФЕЛЬДМАН считает своей обязанностью помочь этим людям, сообщили в пресс-службе концерна.