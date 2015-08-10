В Виннице неизвестные средь бела дня обстреляли авто, двое погибших (фото, видео)
16:53, 10 августа 2015Общество
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Сегодня в Виннице около 13.00 на перекрестке Барского шоссе и Келецкой неизвестные расстреляли автомобиль.
Фото с места происшествия / mvs.gov.ua
Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Винницкой области, в результате происшествия трое пострадавших, двое 24-летних раненых во время оказания медицинской помощи скончались в больнице, один из них винничанин.
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На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели. В области введен план "Перехват".
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