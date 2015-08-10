В Виннице неизвестные средь бела дня обстреляли авто, двое погибших (фото, видео)

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Винницкой области, в результате происшествия трое пострадавших, двое 24-летних раненых во время оказания медицинской помощи скончались в больнице, один из них винничанин.

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На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели. В области введен план "Перехват".