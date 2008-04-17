Совершен акт вандализма на еврейском кладбище в Житомире (фото)

В Житомире совершен акт вандализма на еврейском кладбище.

Сообщение об этом распространила еврейская община.

В ночь с 15 на 16 апреля неизвестные сожгли домик над могилой цадика раввина Аарона из Житомира, одного из учеников основателем хасидизма рабби Исроеля Баал Шем-Това.

Вандалы оставили на стенах много своих «визитных карточек» - свастику и надписи, свидетельствующие о том, что содеянное – дело рук приверженцев сатанистских течений.

В ноябре 2007 года домик уже подвергался нападению вандалов, однако милиция отказала в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием состава преступления".

На 17 апреля уже запланирована встреча представителей Общины с руководством Службы безопасности Украины в Житомирской области. Планируется проведение пресс-конференции для журналистов местных и центральных СМИ.