Взрыв в Одессе квалифицировали как умышленное уничтожение имущества (видео)
12:36, 03 августа 2015Общество
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В Одессе взрыв возле офиса местной Самообороны милиция квалифицировала как умышленное уничтожение имущества.
В Одессе сегодня утром прогремел очередной взрыв / mvs.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, по факту взрыва по адресу Канатная, 35, следственным управлением ГУМВД в Одесской области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины - которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
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Как сообщили УНИАН в организации «Самооборона Одессы», они «не удивлены подобными действиями» злоумышленников. «Ничего страшного не произошло. Людей в дежурке не было», - отметили в организации.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы в ночь на 3 августа взорвали офис общественной организации «Самооборона Одессы», расположенный в здании по улице Канатной, 35. Сотрудники милиции установили, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате выбито окно и повреждены ворота, ведущие к входу в помещение. Пострадавших в результате взрыва нет.
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