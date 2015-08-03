Взрыв в Одессе квалифицировали как умышленное уничтожение имущества (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, по факту взрыва по адресу Канатная, 35, следственным управлением ГУМВД в Одесской области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины - которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Читайте такжеВ Одесской ОГА, прокуратуре и трех судах искали взрывчатку

Как сообщили УНИАН в организации «Самооборона Одессы», они «не удивлены подобными действиями» злоумышленников. «Ничего страшного не произошло. Людей в дежурке не было», - отметили в организации.