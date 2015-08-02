Более 60% учебников для школьников боевики получают из России
18:54, 02 августа 2015Общество
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67% учебников, которые выдадут школьникам на оккупированной территории Донецкой области, были завезены сепаратистам из России.
В школах на оккупированной территории не хватает оборудования / УНИАН
Об этом заявил глава незаконной организации "ДНР" Александр Захарченко, передают «Новости Донбасса».
Он поблагодарил Российскую Федерацию за то, что «помогла обеспечить нас учебниками».
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При этом Захарченко отметил, что в школах на оккупированной территории не хватает оборудования, а также парт.
Ранее сообщалось, что пророссийские террористы на Донбассе переписывают учебники по истории Украины - в них не будет ни слова про советских репрессиях и Голодоморе, организованном тираном Иосифом Сталиным.
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