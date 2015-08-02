Более 60% учебников для школьников боевики получают из России

18:54, 02 августа 2015
Общество
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67% учебников, которые выдадут школьникам на оккупированной территории Донецкой области, были завезены сепаратистам из России.

УНИАН

Об этом заявил глава незаконной организации "ДНР" Александр Захарченко, передают «Новости Донбасса».

Он поблагодарил Российскую Федерацию за то, что «помогла обеспечить нас учебниками».

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При этом Захарченко отметил, что в школах на оккупированной территории не хватает оборудования, а также парт.

Ранее сообщалось, что пророссийские террористы на Донбассе переписывают учебники по истории Украины - в них не будет ни слова про советских репрессиях и Голодоморе, организованном тираном Иосифом Сталиным.

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