Ющенко в Донецке затронул очень деликатные моменты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости либерализовать политику в вопросах усыновления детей одинокими мужчинами и женщинами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в Донецке на Всеукраинском совещании «С заботой и любовью о детях».

Президент подчеркнул, что «сегодня самый лучший воспитатель – это семья».

По его словам, сегодня в Украине ведется непоследовательная политика в вопросах усыновления. В.ЮЩЕНКО убежден, что «первый, кто может иметь право в усыновлении, – это женщина, которая прожила 30, 35, 40 лет, и у нее не сложилась семья, и она очень хочет ее иметь». В.ЮЩЕНКО акцентировал, что «такие же права имеет и мужчина», потому что «отцовский инстинкт у него не ниже, чем в полноценной семье».

«Я убежден, что у большинства людей миссия отца и матери остается невыполненной», - отметил В.ЮЩЕНКО. По его мнению, это очень деликатные моменты, но государство должно помочь иметь таким людям семью и не лишать их прав на усыновление детей.