На Львовщине завершились украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2015" (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в пресс-группе учения "Rapid Trident-2015", официальная церемония закрытия учения состоялась на территории военного городка "Центральное". В торжественной обстановке, под звуки гимнов Украины и Соединенных Штатов Америки, были спущены флаги обеих стран. Соруководители учений наградили представителей украинских и иностранных подразделений ценными подарками и грамотами. Состоялся обмен сувенирами между представителями подразделений разных стран.

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"Подводя итоги учения "Rapid Trident-2015", хочу отметить, что оно было полезным для всех воинских контингентов. Разработчики обучения наполнили его необходимым содержанием и динамикой, а подразделения – профессиональным и качественным выполнением задач. Я приятно поражен достигнутым уровнем оперативной совместимости и слаженности, которую продемонстрировали наши многонациональные штабы и подразделения", – отметил соруководитель учений с украинской стороны полковник Александр Сивак.

В свою очередь соруководитель учений с американской стороны полковник Альфред Рензо подчеркнул, что "две недели назад, вы стояли на этом поле, как 18 различных национальных контингентов. Сегодня я вижу многонациональную бригаду! Мы много говорили о "совместимости" на этом обучении. А сейчас видим это в действии".

Как сообщал УНИАН, 20 июля на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон на Львовщине) открылось масштабное украинско-американское командно-штабного учение с привлечением войск. Участие в учениях принимали более 1800 военнослужащих из 18 стран мира. Самая большая группа – украинская, которая состояла из около 800 офицеров и курсантов Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, Военной академии из Одессы, Морской пехоты Украины и Национальной гвардии Украины. Среди иностранных участников наибольшая группа от армии США – около 500 человек.

Цель обучения - подготовка штабов и подразделений многонациональной бригады к ведению стабилизационных действий в рамках оборонительной операции оперативного командования с использованием опыта проведения антитеррористической операции на востоке Украины.