Завтра на Украину налетят грозовые дожди
В четверг, 30 июля, в Украине в результате деятельности атмосферных фронтов грозовые дожди ожидаются ночью на западе, а днем на севере и местами в центре.
На остальной территории будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ожидается в пределах 23-29 градусов тепла, на юге и востоке 27-33 тепла, а в западных областях местами 19-22 градуса тепла, сообщает «Оpogode».
В западной части ночью местами пройдут грозовые дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем 22-27, местами 19-22 градуса тепла.
В северных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 23-29 градусов тепла.
В центральной части дожди будут чередоваться с сухой погодой. Температура воздуха ночью 14-20, днем 28-33 градуса тепла.
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В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем 28-34 градуса тепла.
В южной части - сухо и жарко. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем 30-35 градусов тепла.
В Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.