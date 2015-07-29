Завтра на Украину налетят грозовые дожди

На остальной территории будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ожидается в пределах 23-29 градусов тепла, на юге и востоке 27-33 тепла, а в западных областях местами 19-22 градуса тепла, сообщает «Оpogode».

В западной части ночью местами пройдут грозовые дожди, днем ​​преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем ​​22-27, местами 19-22 градуса тепла.

В северных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​23-29 градусов тепла.

В центральной части дожди будут чередоваться с сухой погодой. Температура воздуха ночью 14-20, днем ​​28-33 градуса тепла.

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В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 18-23 тепла, днем ​​28-34 градуса тепла.

В южной части - сухо и жарко. Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем ​​30-35 градусов тепла.

В Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем ​​25-27 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.