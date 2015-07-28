СБУ запретила Депардье въезд в Украину на 5 лет
19:59, 28 июля 2015Общество
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Французскому актеру Жерару Депардье, который получил гражданство России и известен своими антиукраинскими заявлениями, запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.
Депардье запретили въезд в Украину на 5 лет / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, подтвердив, что СБУ запретила Депардье въезд в Украину.
"Служба безопасности Украины приняла решение о запрете ему въезда на пять лет на основании обращения Министерства культуры Украины", - подчеркнула Гитлянская.
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Как сообщал УНИАН, 22 июля общественные активисты передали в Министерство культуры список из 567 деятелей культуры-иностранцев с требованием запретить присутствие этих лиц в телерадиопространстве Украины за их публичные антиукраинские заявления.
В этот список активисты включили и французского актера Жерара Депардье.
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