СБУ запретила Депардье въезд в Украину на 5 лет

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, подтвердив, что СБУ запретила Депардье въезд в Украину.

"Служба безопасности Украины приняла решение о запрете ему въезда на пять лет на основании обращения Министерства культуры Украины", - подчеркнула Гитлянская.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля общественные активисты передали в Министерство культуры список из 567 деятелей культуры-иностранцев с требованием запретить присутствие этих лиц в телерадиопространстве Украины за их публичные антиукраинские заявления.

В этот список активисты включили и французского актера Жерара Депардье.