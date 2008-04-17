Генпрокуратура за то, чтобы разрешить таможне вести розыск и следствие

Генеральная прокуратура Украины считает необходимым расширение полномочий Государственной таможенной службы относительно оперативно-розыскных и следственных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА.

По его словам, расширение полномочий Гостаможни является целесообразным, учитывая результаты проверки 14 регионов Украины на предмет контрабанды товаров.

В.ПШОНКА отметил, что сегодня таможенные службы почти всех стран Европы, кроме Румынии и Украины, имеют достаточно полномочий для проведения необходимой оперативно-розыскной работы и следствия.

По словам заместителя генпрокурора, недавно созданная национальная комиссия по вопросам реформирования криминальной юстиции вскоре начнет конкретно заниматься расширением полномочий украинских таможенников.