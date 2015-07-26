В Одессе произошла перестрелка, ранили водителя машины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, 25 июля примерно в 22.30 поступило сообщение о том, что по улице Каманина, 19, произошла перестрелка.

Выездом на место следственно-оперативной группой Приморского районного отдела милиции установлено, что между водителями автомобилей Toyota Land Cruiser и «ВАЗ-2106» произошел конфликт на дороге, в ходе которого водитель иномарки применил травматическое оружие, выстрелив 5 раз. В результате водитель легковушки получил ранения грудной клетки и брюшной полости. Раненого госпитализировали в медицинское учреждение.

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Сейчас правонарушитель задержан, милиция устанавливает обстоятельства происшествия.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.