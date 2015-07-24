Во Львове задержали украинцев из "Галицкого яструба", причастных к сепаратистскому движению

Во Львове задержали двух граждан Украины, причастных к сепаратистскому движению. Они получали финансирование из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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«Буквально только что во Львове выявили двух граждан Украины, которые являются членами так называемой общественной организации «Галицький яструб». В ходе проведения обысков у них были изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, флеш-накопители и банковские карты, на которые поступали деньги из Российской Федерации. Также у них в офисе изъят устав партии «Русь соборная», - сказала Гитлянская.

Также она добавила, что именно эта организация в свое время пыталась организовать «незаконные митинги во Львове об отсоединении региона к Европейскому Союзу». «Но как оказалось, деньги они получали совершенно из другой страны», - добавила пресс-секретарь.