На Харьковщине ликвидировали сепаратистскую организацию "Исход"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, во время обыска офиса "Исхода" правоохранители изъяли антиукраинскую агитационную литературу.

"Спецоперация была реализована силами оперативных подразделений милиции и регионального управления Службы безопасности Украины. Деятельность так называемой общественной организации "Исход" прекращена. Общественное движение "Исход" громко заявило о себе в сети Интернет месяц назад. С первого дня существования его участники не скрывали свои откровенные намерения заниматься подрывной деятельностью в мирном харьковском регионе", - говорится в сообщении.

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От себя министр добавил, что лидеру так называемого "Исхода" - новоявленной сепаратистской организации - именно там ему и место "в тюремной камере вместе со своими флажками ХНР".

"Уж больно мне, да и остальным харьковчанам не хочется превращения Харькова в один из опустошенных городов окупированных "русскими народными республиками". Так что, господин Новиков, не позволю. Мы - не позволим", - добавил Аваков.