Еще жарче: на выходных температура в Украине достигнет +38

В субботу, 25 июля, погода ожидается без осадков, лишь ночью в западных областях местами кратковременный дождь и гроза. Синоптики сообщили, что температура ночью ожидается 16-21 градусов со знаком плюс, на юге до 23 градусов тепла. Днем в субботу воздух раскалится до 30-34, местами до 35-38 градусов выше нуля.

В Киеве будет сухо, температурой ночью 19-21 градусов выше нуля, днем сильная жара до +35, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 26 июля, в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах синоптики предупредили о граде и шквалах 15-22 м/с, на остальной территории страны осадков не ожидается.

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Температура ночью ожидается от 16 до 21 градусов тепла, на побережье морей до +25. В воскресенье днем воздух прогреется до 30-34, местами жара усилится до 35-37 градусов тепла. В западном регионе будет немного прохладней, от 22 до 27 градусов со знаком плюс.

В воскресенье, в столице будет по-прежнему сухо, температурой ночью 20-22 градусов, днем также сильная жара - до +35. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с.